Bakan Uraloğlu: İran'da 7, Irak'ta da 4 uçağımız kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’ öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, Kalkınma Yolu Koridoru’nun stratejik bir vizyonun ürünü olduğunu belirten Uraloğlu, G7 Zirvesi’nde gündeme gelen IMEC Koridoru’nu “reaksiyonel ve plansız” bir girişim olarak değerlendirdi.

Uraloğlu, IMEC’in İsrail’in Hayfa Limanı’na ulaşan bir güzergah olarak planlandığını hatırlatarak, “Kalkınma Yolu aksiyonel bir yaklaşımdır, IMEC reaksiyonel bir yaklaşımdır. Planlanmış değildir. İsrail’in mevcut durumu göz önüne alındığında, bu koridorun geleceği tekrar tartışma konusu olacaktır” dedi.



TÜRK UÇAKLARI İRAN VE IRAK'TA KALDI

İran-İsrail gerilimi nedeniyle bölgede kalan Türk havayolu firmalarına ait uçakların durumu da toplantıda gündeme geldi. Uraloğlu, İran’da 7, Irak’ta ise 4 Türk uçağının bulunduğunu belirtti. Bu uçakların Pegasus’a ait 7, Türk Hava Yolları’na ait 2, AJet’e ait 1 ve Tailwind’e ait 1 uçaktan oluştuğunu söyleyen Uraloğlu, “Gerek Dışişleri Bakanlığı gerek MİT üzerinden bu süreci takip ediyoruz. O bölgedeki hava trafiği ve füze tehdidi nedeniyle risk alınamadı. Şimdi tüm ekiplerimizi güvenli bir şekilde Türkiye’ye çektik, fırsat oluşursa uçakları da getireceğiz” dedi.



ORTA KORİDOR VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Uraloğlu, Türkiye’yi içine alan Orta Koridor’daki demiryolu projeleriyle ilgili de bilgi verdi. Sivas-Kars arasındaki 660 kilometrelik hattın rehabilite edileceğini, Nusaybin-Cizre-Ovaköy hattı için ise bu yıl ihale yapılacağını söyledi. Ayrıca Kurtalan-Siirt hattının ihalesinin yapıldığını ve teklifler alındığını aktardı.

Bakan, Zengezur koridorunun da Orta Koridor’a güç katacağını ifade ederek, “Şu anda günde 60 tren geçiyor, yılda 20 bin tren bu hattan taşınıyor. Kapasite dolmuş durumda, daha fazlası için yeni yatırımlar gerekiyor” diye konuştu.



YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNDE 51 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilen projelere de değinen Uraloğlu, 70 civarında YİD projesi hayata geçirildiğini belirtti. Otoyollar, havalimanları ve liman projeleri dahil olmak üzere kamu-özel iş birliğiyle yaklaşık 51 milyar dolarlık yatırım yapıldığını söyledi. Uraloğlu, “Aynı projeleri bugün yapsak 83 milyar dolara mal olurdu” ifadelerini kullandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 2035’te, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 2028’de, Kuzey Marmara Otoyolu’nun ise 2029-2030 yıllarında kamuya devredileceğini söyleyen Bakan, bu süreçlerin ardından kamu kaynak ihtiyacının önemli ölçüde azalacağını kaydetti.