Bakan Uraloğlu: İstanbul'a 600 kilometre daha metro yapılmalı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul’da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Paneli’nde konuştu.



Yaptıkları hesaplamalarla İstanbul’un bin 4 kilometre daha metro hattına ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul’un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Dünyanın önde gelen metropollerinde olduğu gibi, İstanbul’da da daha fazla metro hattıyla ulaşımın büyük oranda yerin altına inmesi lazım." dedi.



Bakanlık olarak yapımını devam ettirdikleri projeleri bitirdiklerinde İstanbul’un raylı sistem uzunluğunun 394,5 kilometreye çıkacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor. Bunun şimdiden çok iyi planlanması lazım." ifadesini kullandı.



MARMARAY'A ALTERNATİF GELİYOR



Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin yapım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray’a alternatif ikinci bir demiryolu hattına daha kavuşacağız." dedi.



İSTANBUL HAVALİMANINA ÜÇÜNCÜ PİST



Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda üçüncü pist uygulamasının 17 Nisan'da başlayacağını açıkladı.



ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKA



Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldıklarını ifade eden Uraloğlu, "Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. 10 yıllık bir projeksiyonda bunu hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.



GAYRETTE-HALKALI ARASI 57 DAKİKAYA İNİYOR



Yapımı devam eden metrolara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, Gayrettepe ile Halkalı arasında seyahat süresinin 57 dakika ineceğini ifade etti.