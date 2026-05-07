Bakan Uraloğlu: Jet yakıtı sorunu yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , "Uluslararası Ulaştırma Forumu 2027-2028 dönem başkanı olarak Türkiye seçildi. Gün boyu etkinlikler ve görüşmelerimiz var. Dünyadaki hiçbir ülke kendine yeter halde değil. Herkes yeni arayışların içinde olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu gündeme ilişkin olarak NTV'de Ahmet Ergen'in sorularnı yanıtladı.

Uraloğlu "Türkiye bulunduğu coğrafi konumu gerçekten Avrupa, Asya, Ortadoğu ve hatta Afrika'nın birçok bölümünü kapsayan bir ülke ve lojistik merkez. Sıkıntılar bunu öne çıkardı. Bugünü değil ama bugünleri düşünerek birçok öngörüde bulunduk, ülkemize yatırımlar yaptık. Bugün Kalkınma Yolu'nu Irak Faw Limanı'ndan Türkiye'ye ve Avrupa'ya gidecek yolu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı 'nı konuşmaz olurduk. Şimdi mutlaka güçlendirmeyi planlıyoruz. Biz şunu gördük, sadece mevcut altyapımızı güçlendirmek değil, mutlaka alternatifleri geliştirmemiz gerekir. Bunun diğeri de Zengezur Koridoru. Türkiye olarak başladık, Nahçıvan da başlayacak." açıklamasını yaptı.

"HİCAZ DEMİRYOLU HAYATA GEÇECEK"

Ortadoğu'daki büyük ticareti taşıması beklenen Hicaz Demiryolu'na ilişkin olarak Uraloğlu "Deniz taşımacılığındaki kapasiteyi karada yakalamak gerçekten zor. Olmazsa olmazları karşılamak için kara taşımacılığını güçlendirmeniz ve alternatifleriyle ortaya koymanız gerekir. Hicaz Demiryolu ilk etapta üçlü bakanlar kurulu toplantısı yaptık. Dörtlü yola devam etmesi için karar aldık. Türkiye'den Riyad'a kadar demiryolu yapılacak. Bu zaman alacak, demiryolu olmayan bölümler var. Kara taşımacılığında pilot uygulama yaptık ve başarılı oldu. İlerleyen süreçte demiryolunu yapıp buraya Umman'ı da katarak komple bir Hicaz Demiryolu'nun büyük boyutlusunu hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

"8 TÜRK SAHİPLİ GEMİ BASRA KÖRFEZİ'NDEN ÇIKMAK İSTİYOR"

Uraloğlu "12 gemi Hürmüz'de bekliyor. 4 geminin çıkma talebi yok, 2 tanesi enerji gemisi, 2'si aktarma yapan gemiler, 8 geminin çıkma talebi güncel olarak sürüyor. 8 geminin çıkması için koordinasyonu sürdürüyoruz. İnsani durumlarının karşılanması açısından sürekli irtibat halindeyiz, bir sorunları yok şu anda. Savaş noktasında yeni gelişme olmazsa hava sahaları açılacak ve uçuşlar başlayacak." ifadesini kullandı.

"JET YAKITI SORUNU YOK"

Küresel olarak fiyatları yükselen jet yakıtına ilişkin olarak Uraloğlu "Jet yakıtı fiyatlarının normal petrolün artış oranından daha fazla arttığını söyleyebilirim. Enerji Bakanlığı'yla irtibat halindeyiz. Jet yakıtı problemimiz Türkiye'de yok. Arz ve talep noktasında iç-dış hatlarda talep azalmış durumda, uçakların doluluk oranları da azalıyor. THY başta olmak üzere belli kısıtlamaları öngörüyorlar." dedi.

"355 MİLYAR DOLARLIK ULAŞTIRMA YATIRIMI YAPILDI"

Uraloğlu "Biz gerçekten 355 milyar dolarlık ulaştırma yatırımı yaptık. Ülkemizde ulaştırmada çok iyi seviyeye geldik. Sizin sadece kendi ülkenizin iyi konuma gelmesi yeterli değil. En çok zorlandığımız nokta bazı korumacı yaklaşımlardan dolayı TIR şoförlerinin vize problemlerinin olduğu, gemi insanlarının vize sorunları yaşadığını görüyoruz. Gümrük prosedürlerinin istenen seviyede olmadığını görüyoruz. Biz bunları 72 ülkeye başta Avrupa olmak üzere yaygınlaştırma konusunda gayret içinde olacağız. Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun temel görevlerinden birinin bu olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Uraloğlu "Sosyal medya düzenlemesini Aile Bakanlığımızla birlikte yürüttük. İçişleri, Adalet gibi bakanlıklardan katkı aldık. 6 aylık uygulama süresi var. Geçiş sürecini doğru kullanarak problemsiz şekilde hayata geçireceğiz." dedi.



"5G 2 YIL İÇİNDE TÜM TÜRKİYE'Yİ KAPSAYACAK"

5G şebekesine ilişkin olarak Uraloğlu "İlk birkaç ay 5G için geçiş olacağını biliyoruz. Bazen şu eleştiriyi alabiliyoruz, yeterince hıza erişemedik gibi. Şehrin bazı lokasyonlarında bu var, öngördüğümüz bir süreç bu. 2 yıl içinde Türkiye'nin tamamını 5G ile kapsamış olacağız" açıklamasını yaptı.