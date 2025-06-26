Bakan Uraloğlu NTV'de konuştu: Üçüncü köprüye demiryolu hattı projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında 70 ülkeden temsilcinin bir araya geleceği toplantı öncesi, NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı.



İsrail-iran savaşında bölgede kalan uçaklarla ilgili konuşan Uraloğlu,



İran'da 7 tane, Irak'ta 4 tane farklı şirketlere ait uçaklağımız vardı. Öncelikle personelimizi kara yolu ile tahliye ettik. Sonrasında ateşkes süreci devreye girince öncelikle daha az risk bulunan Irak'taki 4 uçağımız alındı.



İran ile de görüşmelere devam ediyoruz. Bugün bir gelişme olursa anlık personeli gönderip uçakları almamız söz konusu olabilir.

ŞU ANDA HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ YOK?



İran hava sahasının üst geçişe açıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu doğrudan İran uçuşlarının olmadığını söyledi. Irak normalleşti diyebiliriz diye ekledi.

"Türk hava sahasında normalde günde sadece üst geçiş olarak 1600 civarında uçak geçişi oluyordu çatışma sırasında 1.100'lere düştü. Bizim doğrudan bölge ülkeler hariç çatışmanın zararı ya da çok fazla etkisi olmadı."



Siber savaş önlemleri hakkında konuşan Uraloğlu, "Siber savaşa karşı USOM merkezimiz var, ayrıca bir siber güvenlik başkanlığımız kuruldu. Hayata geçtiği zaman biraz daha güçlü olmayı bekliyoruz. Türkiye siber güvenlikte dünyaya rol model olan bir ülke konumunda."

"Türkiye'yi besleyen enerji kanalları arasında birçok farklı ülke var. Öte yandan Türkiye'nin belli bir süre yetebilecek stokları var. Hürmüz Boğaz'ının kapatılma riski bile petrol fiyatlarını yüzde 15'e kadar dalgalandırdı. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi kalkınma yolu projemiz var. O projeyi bitirdiğimiz zaman demiryolu, karayolu enerji nakil hatları olacak. Böylece Hürmüz Boğazı'nın çok ciddi bir yükünü Irak üzerinden bütün Avrupa'ya almış olacağız."

KÜRESEL ULAŞTIRMA KORİDORU

50'ye yakın Ulaştırma bakanının katılacağı Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu hakkında konuşan Uraloğlu, Dünyda en gelişmiş ülkeler dahi kendi kendine yetmiyor birbirmizle mutlaka bağlantımız olması lazım dedi.

3 gün sürecek forumda bunları konuşacaklarını söyleyen Uraloğlu, Ülkemizin stratejik bir konumu var. Orta koridorun tam merkezinde bulunuyoruz. Daha iyi işbirliği nasıl yapabiliriz, kriz anlarında bu ulaştırma yollarını nasıl açık tutabiliriz, forum sürecinde gündemimiz bu olacak.