Bakan Uraloğlu NTV'de konuştu: Üçüncü köprüye demiryolu hattı projesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu NTV'de İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı. Uraloğlu, Gebze'den Halkalı'ya üçüncü köprü üzerinden bir demiryolu projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında 70 ülkeden temsilcinin bir araya geleceği toplantı öncesi, NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı.
İsrail-iran savaşında bölgede kalan uçaklarla ilgili konuşan Uraloğlu,
İran'da 7 tane, Irak'ta 4 tane farklı şirketlere ait uçaklağımız vardı. Öncelikle personelimizi kara yolu ile tahliye ettik. Sonrasında ateşkes süreci devreye girince öncelikle daha az risk bulunan Irak'taki 4 uçağımız alındı.
İran ile de görüşmelere devam ediyoruz. Bugün bir gelişme olursa anlık personeli gönderip uçakları almamız söz konusu olabilir.
ŞU ANDA HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ YOK?
İran hava sahasının üst geçişe açıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu doğrudan İran uçuşlarının olmadığını söyledi. Irak normalleşti diyebiliriz diye ekledi.
"Türk hava sahasında normalde günde sadece üst geçiş olarak 1600 civarında uçak geçişi oluyordu çatışma sırasında 1.100'lere düştü. Bizim doğrudan bölge ülkeler hariç çatışmanın zararı ya da çok fazla etkisi olmadı."
Siber savaş önlemleri hakkında konuşan Uraloğlu, "Siber savaşa karşı USOM merkezimiz var, ayrıca bir siber güvenlik başkanlığımız kuruldu. Hayata geçtiği zaman biraz daha güçlü olmayı bekliyoruz. Türkiye siber güvenlikte dünyaya rol model olan bir ülke konumunda."
"Türkiye'yi besleyen enerji kanalları arasında birçok farklı ülke var. Öte yandan Türkiye'nin belli bir süre yetebilecek stokları var. Hürmüz Boğaz'ının kapatılma riski bile petrol fiyatlarını yüzde 15'e kadar dalgalandırdı. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi kalkınma yolu projemiz var. O projeyi bitirdiğimiz zaman demiryolu, karayolu enerji nakil hatları olacak. Böylece Hürmüz Boğazı'nın çok ciddi bir yükünü Irak üzerinden bütün Avrupa'ya almış olacağız."
KÜRESEL ULAŞTIRMA KORİDORU
50'ye yakın Ulaştırma bakanının katılacağı Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu hakkında konuşan Uraloğlu, Dünyda en gelişmiş ülkeler dahi kendi kendine yetmiyor birbirmizle mutlaka bağlantımız olması lazım dedi.
3 gün sürecek forumda bunları konuşacaklarını söyleyen Uraloğlu, Ülkemizin stratejik bir konumu var. Orta koridorun tam merkezinde bulunuyoruz. Daha iyi işbirliği nasıl yapabiliriz, kriz anlarında bu ulaştırma yollarını nasıl açık tutabiliriz, forum sürecinde gündemimiz bu olacak.
KALKINMA YOLU PROJESİ
Kalkınma yolu projesi ile ilgili konuşan Uraloğlu, yakın zamanda yaşadığımız gibi Hürmüz Boğazı'nda bir sıkıntı olduğu zaman, ya da o bölgede deniz ulaşımında bir sıkıntı olduğu zaman demiryolu, karayolu ve enerji nakil hatlarıyla beraber elimizde güçlü bir imkan olacak.
Projesi tamamen bitti diyebiliriz diyen Uraloğlu, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile beraber 4 ülkeyiz. Bu sene inşattına başlayabilir miyiz diye düşünmüştük ama şu an bütçesini konuşuyoruz dedi. "Önümüzdeki sene başlarsak 2030'da biter" ifadelerini kullandı.
YENİ DEMİRYOLU HATLARI PROJELERİ VAR MI?
Halihazırda bizim Ovaköyden-Nusaybin'e kadar 127 bin kilometrelik bölümde hiç demiryolumuz yok. Öncelikle oranın ihalesini biz Türkiye olarak yapıyoruz. Sonrasında Nusaybin'den sınırdan Gaziantep'e gelen aktif bir hat var ama güvenlik sebebiyle orayı kapatmıştık. Ordan da kapıkuleye kadar gidebilecek bir hat var. 127 kilometreye bitirdiğimiz zaman Basara Körfezinden çıkan bir tren bizim sınırlarımızdan Kapıkuleye kadar gidecek.
Mesela, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep iki sene içinde bitecek. Karaman-Ulukışla önümüzdeki sene bitecek. Kapıkule-Çerkezköy-Halkalı iki sene içinde bitecek. Hem yolucu hem de yük taşımacılığında kullanılacak.
Yavuz Sultan Selim köprüsünü yaparken ortasında iki tane demiryolu hattı bıraktık. Gebze'den, Sabiha Gökçen'den, Yavuz Sultan Selim Köprüsü , İstanbul Havalimanı'ndan Halkalı'ya bağlamış olacağız. 120 kilometrelik bir hat olacak. Önümüzdeki sene başlayabilirsek 4 sene içinde bitirmiş olacağız.
5G İHALESİ NE ZAMAN?
Yaz ayları içerinde, muhtemelen Ağustos ayında ihalesi yapılacak, önümüzdeki sene de Türkiye'yi 5G ile buluşturmak istiyoruz.
HALKALI-HAVALİMANI HATTI
Halkalı- İstanbul Havalimanı metro hattı hakkında konuşan Uraloğlu, yıl sonuna kalmadan bitirmiş olacağız dedi. Böylelikle İstanbul'un batı yakasını bir ringle bağlayacağız dedi.
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