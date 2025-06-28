Bakan Uraloğlu: Orta Koridor Türkiye'yi 21 ülkeye bağlayan ticaret omurgası olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda konuştu. Dünya Bankası desteğiyle yapılan foruma 70 ülkeden temsilci katıldı.

Türkiye’nin doğu-batı yönündeki koridorların merkezinde yer aldığını belirten Uraloğlu, kuzey-güney ve çapraz hatlarla entegrasyonun zorunlu hale geldiğini vurguladı.

“Artık sadece doğu-batı ekseni yetmez. Kuzey ve güney koridorlarını da güçlendirmeliyiz,” dedi.

TAŞIMDA SÜRELER KISALACAK

Orta Koridor’un Çin’den Avrupa’ya demir yoluyla 18 günde ulaşan yükleri, ilerleyen yıllarda 13 güne kadar taşıyabileceğini belirten Uraloğlu, Süveyş üzerinden 35 gün süren taşımaların da bu sayede önemli ölçüde hızlanacağını ifade etti.



75 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL

Orta Koridor’un yılda 75 milyar dolarlık ticaret hacmini yönetebilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, 6,5 milyon ton yük taşımayı hedeflediklerini söyledi. Projenin 10 yıllık etkisinin 114 milyar dolarlık üretim ve 144 bin kişilik istihdam olacağını da ekledi.



KALKINMA YOLU VE ALTERNATİF KORİDORLAR

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinin tamamlanmasıyla Irak, Türkiye, Katar ve BAE’nin dahil olduğu yeni bir lojistik hattın devreye alınacağını söyledi. Bu sayede Hürmüz Boğazı gibi riskli bölgelerde yaşanabilecek krizlere karşı alternatif oluşturulacağını belirtti.

Ticaretin hızlanması için gümrük süreçlerinde dijitalleşmenin önemine dikkat çeken Uraloğlu, “Gümrükte saatlerce beklemeye tahammül yok,” ifadesini kullandı. E-devlet sisteminin 67 milyon kullanıcıya ulaştığını ve hizmetlerin sürekli geliştirildiğini hatırlattı. Ayrıca yeşil enerji yatırımlarına ve e-mobiliteye de destek verilmesi gerektiğini söyledi.



Son 23 yılda ulaştırma ve iletişim altyapısına 300 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, “Havalimanlarımız 240 milyon yolcuya hizmet verecek kapasiteye ulaştı,” dedi. Türkiye’nin 21 ülkeye doğrudan bağlanan bir lojistik merkezi haline gelmesinin stratejik önemini yineledi