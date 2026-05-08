Bakan Uraloğlu: SAHA 2026 Türkiye'nin teknolojide geldiği seviyenin göstergesidir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Fuarı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, “Sahayı gezmeye çalışıyorum. Gerçekten çok ciddi bir ilginin olduğunu söyleyebilirim. Ben dışarıdan birkaç saat önce girerken gördüğüm yoğunlukla içerideki yoğunluk gerçekten ilgi anlamında gurur verici. Savunma sanayi olarak ön plana çıkan SAHA Expo, esasında Türkiye 'nin teknolojide geldiği seviyenin göstergesidir.” diye konuştu.

"Denizcilikten, havacılıktan, uzaya ve ulaşım sistemlerine kadar sadece burada bir savunma sanayi için üretilen ürünleri görmüyoruz; esasında bütün ulaşım sistemlerinde, uydularda kullanılan teknolojileri, ürünleri görüyoruz." diyen Uraloğlu şöyle devam etti:

“Türkiye'de bu anlamda çok ciddi bir ekosistem oluşmuş durumda. Bu da gerçekten kıymetli. Bizim sektörümüze bakarsak Türksat 6A; hızlı trenlerin üretim noktasında, yine deniz araçlarının üretilmesi noktasında, hasılı bütün savunma sistemleri noktasında Türkiye'nin gelmiş olduğu sistemi ben de şöyle birkaç saat içerisinde bir nebze de olsa gördüm ve gerçekten gururlandım.”