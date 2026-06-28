Bakan Uraloğlu: TIR Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi'nde prototip vagon üretimi tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , TÜRASAŞ tarafından yürütülen TIR Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye 'de bir ilke imza atarak lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirterek, “TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TIR Dorsesi Taşıma Vagonu Projemizde prototip üretimini başarıyla tamamladık ve test süreçlerimize başladık. Ülkemizde ilk kez üretilecek bu yeni nesil yük araçlarını demir yolu envanterimize katarak lojistik taşımacılıkta yeni bir sayfa açacağız.” dedi.

BU YIL 100 VAGON HEDEFİ

Bakan Uraloğlu, lojistik sektörüne daha çevreci ve ekonomik bir çözüm sunmak adına üretilecek yeni nesil vagonlar ile güçlü bir alternatif sunacaklarının altını çizdi.

TIR Dorsesi Taşıma Vagonları sayesinde, kara yolu lojistik sektörünün can damarı olan TIR dorselerinin yerli ve milli imkanlarla üretilen yük vagonlarının üzerine yüklenerek demir yolu hattında da taşınabileceğini vurgulayan Uraloğlu, “TÜRASAŞ'ta 2026 yılı içerisinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımız ile milli demir yolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Test süreçlerinin ardından hizmete alacağımız bu vagonlar, kara yolu ve demir yolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha verimli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir lojistik altyapının oluşmasına katkı sağlayacak.” diye konuştu.

“KARA YOLU İLE DEMİR YOLU AYNI TAŞIMA ZİNCİRİNDE BULUŞACAK”

Bakan Uraloğlu, söz konusu vagonların kara yolu ile demir yolunu aynı taşıma zincirinde buluşturacağını belirterek, "TIR Dorsesi Taşıma Vagonlarımız, yüklerin bir taşıma modundan diğerine aktarılmasını kolaylaştırarak intermodal taşımacılığın gelişmesine katkı sağlayacak. Böylece yükler, uzun mesafelerde demir yolunun ekonomik ve çevreci avantajlarından yararlanırken son kilometre dağıtımlarında kara yolunun esnekliğini koruyabilecek." değerlendirmesinde bulundu.