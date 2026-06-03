Bakan Uraloğlu: Trabzon'a yeni havalimanı yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Körfez bölgesindeki savaş nedeniyle geri dönemeyen uçaklara ilişkin "Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok, 3 uçak vardı onlar da ülkeye döndü. Hürmüz Boğazı'nda bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere 9 Türk sahipli gemi bulunuyor." dedi.

Bakan Uraloğlu, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

"FAW LİMANI PROJESİ BİTSEYDİ HÜRMÜZ'Ü KONUŞMAYACAKTIK"

Uraloğlu "Halihazırda dünyadaki ticaretin yüzde 80-85'i deniz yoluyla yapılıyor. Bunun tamamının karaya alınması mümkün değil. Kriz anlarında doğru hazırlanarak yönetmemiz gerekiyor. Faw Limanı projesini bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı konuşulmayacaktı. Körfez ülkeleri savaşın bitmesini bekliyor. Saldırı riski varken BAE ve Katar'la bu konuyu ne kadar konuşabiliriz, bunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ZENGEZUR KORİDORU'NU YAPIMI SÜRÜYOR



Türkiye 'yi Orta Asya'ya daha kestirme yoldan ulaştıracak olan projeye ilişkin Uraloğlu ""Orta koridorun en önemli ayaklarından biri Türkiye geçişi. Azerbaycan'dan başlayıp Bakü-Tiflis-Kars rotası işler durumda. Gürcistan tarafındaki demiryolunun standardı yüksek kapasiteye müsaade etmiyor. Zengezur Koridorunu hayata geçirme iradesini ortaya koyduk. ABD ile Azerbaycan mutabakatıyla başlamasını bekliyoruz. Türk dünyasına Orta Asya'ya kestirme yoldan bağlanmış olacağız." dedi.

YSS'DEN GEÇECEK TREN HATTI

Uraloğlu "Şu anda Asya'dan Avrupa'ya giden trenler Marmaray'dan geçiyor. Günde Marmaray'dan maksimum 4 tren geçirebiliyoruz. 19 saat yolcu treni 300 sefer yapıyor. Geri kalan 5 saat bakım yapabiliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek tren hattı için yer bırakmıştık. Dünya Bankası'nın liderliğinde 6 kuruluştan finansman temin edildi. 6,7 milyar dolarlık kredi var, ihalesini yapıp başlamayı hedefliyoruz." sözlerini söyledi.

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

Uraloğlu "Şu ana kadar Körfez bölgelerine seyahatler durmuştu, yeniden başladı. İran hariç diğer Körfez ülkelerine hava trafiği açık durumda. Elbette oradaki uçuşlar düştü. Farklı ülkelerdeki uçuş sayıları artırılarak açık kapatılmış durumda. Bu senenin geçen senenin altında kalacak göstergeler yok." dedi.

TRABZON'A YENİ HAVALİMANI

Uraloğlu "Trabzon'a 3,5 milyon yolcuyla geçen yılı tamamladık. Trabzon'a önümüzdeki süreçte 10 milyonluk havalimanının ihtiyacı olacağını öngörüyoruz. Geniş gövdeli uçaklar inecek. Türkiye'nin deniz üzerindeki üçüncü havalimanı olacak, bu sene kazmayı vuracağız." açıklamasında bulundu.

ESENBOĞA HAVALİMANI'NA METRO HATTI

Uraloğlu “Esenboğa Havalimanı'na yapılacak metro için geçmiş dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine programa almıştık. 36 kilometrelik nüfusun yoğun olduğu yerlerden projeyi yaptık. Maliyetlerini hesapladık. 30 Haziran'da tekliflerini alıp ihaleyi sonuçlandıracağız. 100 milyar liranın üzerinde yatırımdan bahsediyoruz. Tamamı tünel olacak. Minimum 5 yıl sürecek.” dedi.