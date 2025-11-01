Burdur-Tefenni-Çavdır yolu hizmete açıldı: "Yeni bir ulaşım eseri kazandırdık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Burdur-Tefenni-Çavdır yolu açılışına katıldı.

Burdur’un tarih, kültür ve doğa zenginliğine dikkat çeken Uraloğlu, “Burdur, binlerce yıldır Anadolu’nun kalbinde, medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürlerin harmanlandığı eşsiz bir coğrafyada yer alıyor” dedi.



Bakan, 92 kilometrelik Burdur-Tefenni-Çavdır yolunun tarım, turizm ve ticaretin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, “Bu kadim topraklara yeni bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI YÜKSEK STANDARTLI YOLLARLA DONATIYORUZ"



Karayollarının ekonomik büyümede temel bir yapıtaşı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bir kamyon dolusu buğdayı pazara, bir otobüs turisti Salda’ya, bir tır dolusu mermeri limana; aktarmasız ve hızlı ulaştırır. Bu nedenle karayollarını sanayi, tarım ve turizmin ana damarı olarak görüyoruz” diye konuştu.



Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 23 yıldır karayolu yatırımlarına büyük önem verildiğini belirterek, “Zorlu coğrafyalarda köprü ve tünellerle güvenli, konforlu ulaşım imkânı tesis ettik. Bu yatırımlar, üretimi hızlandırdı, tarım ürünlerinin pazarlara ulaşımını kolaylaştırdı, turizmi canlandırdı” dedi.

"2002'DE 47 KİLOMETREYDİ, BUGÜN 280 KİLOMETREYE ULAŞTI"

Burdur’un Akdeniz, Ege ve İç Anadolu akslarını birleştiren stratejik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, “2002 yılında 47 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 280 kilometreye çıkardık. 427 kilometrelik bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolla Burdurluları güvenli yollarla buluşturduk” ifadelerini kullandı.



Tamamlanan projeler arasında Burdur-Antalya Yolu, Hacılar-Yeşilova Yolu, Altınyayla-Gölhisar Yolu ve Bucak Sanayi Köprülü Kavşakları gibi önemli yatırımların yer aldığını hatırlattı.



Yeni açılan Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu’na ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Mevcut 92 kilometrelik güzergâhı bölünmüş yol standardına yükselttik. 61 metrelik Suludere, 35 metrelik Badarmit ve 123 metrelik Karaçal köprülerini inşa ettik” dedi.



Projenin, Akdeniz ile iç kesimler arasında tarım ve hayvancılığa dayalı ticari faaliyetleri kolaylaştıracağını söyleyen Uraloğlu, “Bu yolla Antalya ve Muğla gibi turizm merkezlerine erişim standartlarını da yükselttik” diye konuştu.



Açılış törenine, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

