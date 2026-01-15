Bakan Uraloğlu 5G için tarih verdi. Türkiye'nin internet hızı 10 kat artacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin internet hızı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

5G İLE İNTERNET 10 KAT HIZLANACAK

Türkiye'nin fiber optik ağ altyapısının, 657 bin kilometreye, yani dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa ulaştığını hatırlatan Uraloğlu, "Bu yıl sonuna kadar, fiber uzunluğumuzu yaklaşık 100 bin kilometre arttırarak, 750 bin kilometreye, genişbant abone sayımız 106 milyonun üstüne, mobil abone sayımızı ise yaklaşık 102 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bütünleşik hizmet anlayışının sahadaki karşılığını güçlendiren bir diğer stratejik adımımız ise ülkemizin haberleşme altyapısını yeni nesil teknolojilerle tahkim eden 5G sürecimiz oldu. 5G teknolojisi ülkemizde devreye alınarak, mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini çağın gerekleriyle buluşturuyoruz. Bu geçişle iletişim hızımız, yaklaşık 10 kat artacak, vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkanına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

İLK 5G SİNYALİ 1 NİSAN'DA

İletişimde 5G teknolojisine geçiş için geri sayım sürüyor. Türkiye'nin bu teknolojiye erişim tarihi merak konusuydu. Bakan, sözlerinde bu konuyada yer verdi. 1 Nisan 2026'da da ilk sinyalini alacakları 5G hizmetlerini de 2 yıl içinde ülkenin her bir noktasında hizmete sunmayı hedeflediklerini anlattı.

5G TEKNOLOJİSİNE MİLLİ DESTEK

Uraloğlu, bu büyük dönüşümde en büyük önceliklerinden birinin teknolojinin sadece tüketildiği değil, aynı zamanda yerli ve milli imkanlarla üretildiği bir Türkiye geleceği inşa etmek olduğunun altını çizerek, 5G teknolojisine geçiş sürecinde destekleyeceklerini belirtti.