Bakan Uraloğlu'ndan Google açıklaması: Hukuki düzenleme yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Google ile görüşmeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Görünürlük sıralamasında, reklam pastasından pay alma açısından Google'ın değişiklikleri oldu, Rekabet Kurumu ceza kesti." dedi.



Uraloğlu, şeffaflık olması için Google'a uyarı yaptıklarını vurgulayarak, "Belli çalışmalar var, hukuki düzenleme de yapacağız." dedi.



ROBLOX VE DISCORD ENGELİ KALKACAK MI?



Roblox ve Discord'a erişim engeli ile ilgili de konuşan Uraloğlu, "İki platform bizle irtibat halinde, bazı içeriklerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar var. Bunları yaptıklarında açmamız söz konusu olacak." dedi.



5G NE ZAMAN AKTİF OLACAK?



Uraloğlu, İGA ve stadyumlarda 5g'nin deneyimlenebildeğini belirtti.



Perşembe günü 3 operastörün temsilcileriyle buluştuğunu dile getiren Uraloğlu, 5G ihalesinin bu yıl yapılacağını ve gelecek yıl kullanılmaya başlayacağını açıkladı.

