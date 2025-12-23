Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol zammı açıklaması
23.12.2025 11:36
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyollara yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabileceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum." dedi.