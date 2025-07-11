Bakan Uraloğlu'ndan şantiye ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun bölgedeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmasıyla, zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık 5,2 milyar lira tasarruf edileceğini belirtti.



Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu şantiyesinde yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin, Yozgat-Sivas üzerinden doğuya, Çorum üzerinden Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Akdeniz ve güneydoğuya uzanan yolların kavşağındaki stratejik konumuyla bölgenin en önemli lojistik, ekonomik ve sosyal merkezlerinden biri olduğunu söyledi.



Kırıkkale'nin, Karadeniz limanları ile kuzey Anadolu şehirlerini güneydeki endüstri merkezlerine ve Akdeniz limanlarına ulaştıran kara yolu güzergahının kesişim noktasında yer aldığını bildiren Uraloğlu, "Bu nedenle Kırıkkale'nin ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem veriyoruz." ifadesini kullandı.



Uraloğlu, Kırıkkale'yi Ankara, Kırşehir, Çorum, Yozgat ve Çankırı olmak üzere tüm komşularına bölünmüş yollarla bağladıklarını anlatarak, Kırıkkale-Delice, Bala-Kaman-Kırşehir, Kırıkkale-Kayseri, Sulakyurt-Kızılırmak yolları ile Kırıkkale-Kayseri ve Yahşihan köprülü kavşakları gibi önemli kara yolu projelerini tamamladıklarını aktardı.

PROJE BEDELLERİ 5 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE



Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Balışeyh-Sulakyurt ve Bahşili-Karakeçili-Kulu yolları ile Yahşihan farklı seviyeli kavşağı gibi projelerde de çalışmalara devam ettiklerini bildiren Uraloğlu, "Bunların proje bedelleri de 5 milyar liranın üzerinde. 14 Haziran'da da bir başka dev proje olan Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum etabının temelini atmıştık. 2023'te hizmete açtığımız Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi ile hızlı tren konforuyla tanışan Kırıkkale'yi, Delice üzerinden ileride Samsun'a ve tüm Doğu Karadeniz'e bağlayacak ikinci hızlı tren hattımızı da inşa etmiş olacağız ve şehrimizi de bu vesileyle Karadeniz'e bağlamış olacağız. Yine Yerköy üzerinden de Kayseri'ye de Kırıkkale'mizi hızlı tren yoluyla bağlamış olacağız. Oradaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nin sadece bir ulaşım projesi olmadığını, 101 kilometre ana gövde ve 19 kilometre bağlantı yoluyla 120 kilometrelik bir medeniyet hattı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ankara çevre yolu, imar yolu, Elmadağ, Kırıkkale batı, güney ve doğu ile Yozgat ayrımı olmak üzere 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 39 köprü, 46 altgeçit ve 3 otoyol hizmet tesisiyle modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birisini inşa ediyoruz. Otoyolumuz, Ankara çevre yolunda yer alan Kızılcaköy mevkisinden başlayarak Gökçeyurt, Lalahan, Hasanoğlan, Elmadağ ve Yahşihan'ın açıklarından devam edecek. Kızılırmak'ı geçerek Çerikli'nin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat devlet yoluna bağlanacak. Şu ana kadar projemiz kapsamında toprak işlerinde yaklaşık 6 milyon metreküp kazı ve 5 milyon metreküp dolgu çalışmasını tamamladık. Sanat yapılarında 59 menfez ve 10 altgeçit imalatını bitirdik. 27 menfez ve 13 altgeçitte ise imalatlarımızı sürdürüyoruz. Yapım çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla süratle sürdürüyoruz."

