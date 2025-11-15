Bakan Yerlikaya: “350 bin konut güçlü devlet aklının eseridir”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman’da düzenlenen “350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen konut seferberliği kapsamında bugüne kadar 350 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, bunun “güçlü devlet aklının ve kararlı bir liderliğin eseri” olduğunu söyledi.

Yerlikaya, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın en büyük konut seferberliklerinden birinin yürütüldüğünü söyledi.

“Bugüne kadar 304 bin bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettik. Bugün de 42 bin konut ve 3 bin iş yerini daha teslim ederek toplamda 350 bin bağımsız bölüme ulaşıyoruz.” dedi.

“Dile kolay 350 bin konut ve iş yeri” sözleriyle sürecin büyüklüğüne dikkat çeken Yerlikaya, “Bu, büyük bir iradenin, güçlü bir devlet aklının ve milletine sadakatle bağlı bir liderliğin eseridir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.