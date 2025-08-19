Bakan Yılmaz: İstihdam artışını kalıcı kılacak politikaları sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bu oranın Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülenden daha olumlu bir seyir izlediğini vurguladı.

Gençler ve kadınlarda istihdamın artmaya devam ettiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Gençler ve kadınlardaki istihdam artışı, kapsayıcı büyümenin en net göstergelerinden biri. 2025’in ikinci çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre gençlerin iş gücüne katılım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan yükseldi. İşsizlik oranı 0,4 puan gerilerken, genç istihdamı arttı. Bu sevindirici bir gelişmedir.”

Yılmaz, istikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcı kılacak politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Toplumun her kesimini kapsayan kalkınma odaklı politikalarla bir yandan enflasyonu düşürmeyi, diğer yandan büyüme için güçlü bir zemin oluşturarak sosyal refahı kalıcı şekilde artırmayı hedeflediklerini söyledi.