Bakan Yumaklı: "2026'dan itibaren yıllık 200 bin baş hayvanı yerli üreticiden temin edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir besi çiftliğini ziyaret ederek, Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme ve Güçlü Besi Güçlü Üretim Projeleri kapsamında yapılacak çalışmaları açıkladı.



Bakan Yumaklı, “2026’dan itibaren her yıl ortalama 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız. Bu adım ülkeye yaklaşık 8 milyar lira kazanç sağlayacak” dedi. Yumaklı, sütçü ırklarda dişi sperma kullanım oranının şimdiden yüzde 25 seviyesine yükseldiğini belirtti ve bunun ülke için son derece umut verici bir gelişme olduğunu vurguladı.



Yumaklı, ayrıca belirlenen süt ve besi bölgelerinde üretim yapan yetiştiricilere, Hayvancılık Yol Haritası’nda belirtilen desteklemelerin yanı sıra ekstra teşviklerin de sağlanacağını açıkladı. Etçi ve kombine ırk buzağılara yüzde 50 daha fazla destek verileceğini söyleyen Yumaklı, “Üreticilerimiz ilk buzağılarına kavuşmaya başladılar. Ne kadar ihtiyaç varsa projeye o kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Proje kapsamında, sütçü ırk hayvanlar, etçi ırklarla melezlenerek daha fazla ve kaliteli et üreten hayvanlar elde edilecek. Bu adımın, ülkenin et ithalatına olan bağımlılığını azaltacağını belirten Yumaklı, “Sütçü ırklarda yüksek damızlık niteliği koruyarak, üreticimizin gelirini artıracağız” dedi.



Hayvancılık Yol Haritası ile et üretiminde kaliteyi yükseltmeyi ve üreticilerin kazancını büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, yerli üretimle ülke genelinde bereketin artırılacağını sözlerine ekledi.