Bakan Yumaklı: 2028 itibarıyla kırmızı et ithalatını gündemimizden çıkaracağız

Çankırı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu açılışına katılan Yumaklı, son 23 yılda büyükbaş hayvan varlığının yüzde 71 artışla 17 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 72 artışla 55 milyon başa, kanatlı hayvan varlığının yüzde 55 artışla 380 milyon adede çıktığını söyledi.



Bu rakamların bütün hayvansal üretimlerinin minimum 2 ile 4 katı arasında arttığını gösterdiğini belirten Yumaklı, "Büyükbaş hayvan varlığına dünya ölçeğinde baktığımızda 22'nci sıradayız, Avrupa'da ise 2'nci sıradayız. Küçükbaş hayvan varlığına baktığımızda dünyada 7'nci, Avrupa'da ilk sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 7, Avrupa'da 1'inci sıradayız. Tavuk eti üretiminde dünyada 9, Avrupa'da 2'nci sıradayız. Yumurta üretiminde dünyada 10, Avrupa'da 2'nci sıradayız. Bal üretiminde ise dünyada 2, Avrupa'da da 1'nci sıradayız." diye konuştu.



Dünya sıralamasında bütün ülkelerin gözünün Türkiye üzerinde olduğunu belirten Yumaklı, "Önemli bir üretici ülkeyiz. Hayvansal üretim ihracatımızdan bahsetmemiz gerekirse 2002 yılına nispeten bunu 14 kat artırarak ihracatımızın 3,5 milyar dolara çıktığını söyleyebiliriz." dedi.



"KIRMIZI ETTEKİ FAHİŞ FİYAT ARTIŞINI ENGELLEDİK"



Yumaklı, kırmızı ette yeterliliğin yüzde 95 olduğu belirterek 14 yıldır özel sektör eliyle yapılan et ithalatının 2024 yılı itibarıyla regülasyon görevinin Et ve Süt Kurumunda olduğunu belirtti. Düzenlemeyle bazı tekelleşme hususlarını sona erderdiklerini belirten Yumaklı, "Bununla birlikte fahiş fiyat artışlarını engellemiş olduk. Özellikle her ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışları hususu bu yıl için gerçekleşmemiş oldu." diye konuştu.



Fahiş fiyat artışlarının olmaması konusunda aldıkları tedbirlerin çok büyük önemi olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:



"Et ve Süt Kurumu, bu süre içerisinde canlı hayvan stokunu da artırmış oldu. Üretici birlikleri, kasaplar, yetiştiriciler sürece destek verdiler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Rekabet Kurulu da fahiş fiyat artışlarıyla ilgili gerekli incelemeleri başlatmış oldu. Et tedarikiyle ilgili bu mübarek günlerde hamdolsun bütün içtenliğimle ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ülkemizde herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Fiyat artışını gerektirecek hiçbir sebep yoktur. Bunun olmayacağını, neden bu şekilde ısrarlı biçimde ifade ediyoruz? Çünkü bu konuda geçmiş yıllara nazaran çok daha başarılı sonuçlar alınmışken bu ramazan ayının başlangıcı itibarıyla herhangi bir fahiş fiyat artışı yaşanmamışken sanki böyle oldu izlenimini veren birtakım maalesef söylemlere rastlıyoruz. Bunu da buradan ifade etmek istedim."



"KIRMIZI ETTEKİ NİHAİ HEDEF İTHALATI ÜLKE GÜNDEMİNDEN ÇIKARMAK"



Hem artacak olan ihtiyaçlara hem de bu hususlara göre vizyonlarını, politikalarını ve eylemlerini şekillendirmeleri gerektiğini ifade eden Yumaklı, şunları söyledi:



"Bir yıl önce hayvancılık yol haritasını açıkladık; 5 yıllığına ve bu yol haritasının bütün unsurlarını yerine getiriyoruz. Yol haritamızın en önemli hususu Et ve Süt Kurumu ve TİGEM işbirliğiyle Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'ydi. Bu projenin son derece başarılı gittiğini ve buradan bütün yetiştiricilerimize, üreticilerimize çok ciddi faydalar sağlayacağını söylemek istiyorum. Elbette bu aynı zamanda tüketicilerimizin de uygun fiyatla ürünlere ulaşmasının yolunu açmış olacak.



Önemli olan diğer bir husus ise anaç hayvan sürümüzün artırılması ve üretimimizin buna bağlı olarak artırılması konusuydu. Cumhurbaşkanımızın Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi açıklandı. projeyle bizlerin de tahminlerinin çok çok üzerinde bir başvuru almış olduk. Ben buradan başvuran bütün üreticilerimize, yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum. 2028 yılına kadar onların da bu ihtiyaçlarını Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle karşılayacağız ve söylemiş olduğumuz gibi 2028 hedef yılımız, 2028 itibarıyla kırmızı et ithalatı konusunu ülke gündeminden çıkarmış olacağız inşallah."



Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatındaki bütün çalışanların el ele verip hem ekonomiye büyük darbe vuran hem de hedeflerine ulaşmalarını engelleyen hayvan hastalıklarıyla mücadelede ciddi eylem başlattığını aktaran Yumaklı, kontrolsüz hayvan hareketlerini engellemenin bunlardan birisi olduğuna değindi.



"Yol kontrol noktaları da bu manada sağlıklı hayvanların hareketini sağlamak açısından son derece önemliydi." diyen Yumaklı, "Bunlardan Türkiye çapında çok önemli kavşak noktalarında 8 adet açmış olacağız. İlk 3'ünü açtık; Erzurum, Elazığ ve Ankara'da. Dördüncüsü de bugün burada Çankırı'da açılmış oluyor. Faaliyette bulunan 3 istasyonda 11 bin 682'si uygun, 349 tanesi uygunsuz olmak üzere 12 bin 31 aracın kontrol edildiğini söylemek istiyorum. Tespit edilmiş uygunsuzluklar içerisinde şap hastalığına yakalanmış hayvanlar, maalesef ki sahte veteriner hekim raporlarıyla gözetim ve karantina bölgesinden kaçırılmış hayvanlar vardı. Hep söyledik yine söylüyoruz; bu konularda hiçbir toleransımız yok ve olmayacak. Sıfır toleransla gidiyoruz." ifadelerini kullandı.