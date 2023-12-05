Bakan Yumaklı: Ata tohumu kullanımı ve satışıyla ilgili yasak yok

"SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİMİZ 10 KAT ARTTI"



Yumaklı, TAGEM aracılığıyla bugüne kadar tarla bitkilerinden 953, bahçe bitkilerinden de 1027 tohum geliştirildiğini aktardı ve şöyle devam etti:

"Sertifikalı tohum bunların arasında son derece önemli. Tekraren altını çizmek istiyorum. 21 yıl öncesine göre sertifikalı tohum üretimimiz 10 kat arttı. Sertifikalı tohum üretimlerinin ülkemizde kullanılan tohumlukların yüzde 97'si yine bu topraklarda üretilen tohumlardan elde ediliyor. Elbette çok önemli diğer bir husus, ata tohumlarımız. Altını çizerek belirtmek isterim. Hali hazırda 37 ata tohumumuz tescil edildi ve Gen Bankamızda koruma altına alındı. Şu anda araştırma merkezlerimiz, araştırma enstitülerimiz 313 ata tohumunun da incelemesini yapmakta. Daha sonra da bunların sertifikalandırılması gerçekleşmekte. Olumsuz etkileri engellemek amacıyla bizler sertifikalı tohum kullanımını zorunlu hale getirdik. Herhangi bir şekilde ata tohumlarının kullanılması ya da satılmasıyla alakalı bir yasaklama söz konusu değil. Eğer incelemesi tamamlanmış, tescil edilmiş bir tohum ise bununla ilgili herhangi bir yasaklama söz konusu değil."