Bakan Yumaklı NTV'ye konuştu: Geçen yıllara göre orman yangını sayısı arttı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Yumaklı özetle şunları söyledi:

"Geçen yıllara göre yangın sayısı arttı. Şu ana kadar 1517 orman yangını çıktı. Orman dışı yangında da artış var. Yangınların büyük bölümü insan kaynaklı. Asıl olan yangının çıkmamasını sağlamaktır. 25 bin görevlimiz, 120 bin gönüllümüz var.

YANAN ALANLARDA NE YAPILIYOR?

Zarar gören alanlarda ağaçlandırma yapılıyor. Her yıl 500 milyon tohumu toprakla buluşturuyoruz. İmara açılan alan yok, olamaz böyle bir şey.

2023 yılında hasar görmüş alanları da bu yılın sonuna kadar ağaçlandıracağız. Bazı ülkeler Antalya'daki merkezimize gelip yangınla mücadele konusunda bizden eğitim alıyorlar.

SOKAK KÖPEĞİ DÜZENLEMESİ

Asıl sorun sahipsizlikten kaynaklanıyor. Bu hayvanların alınıp rehabilite edilip sahiplendirilmeleri ile ilgili kampanya yapılmasına yönelik hususlar vardı bizim çalışmamızda. Özellikle kısırlaştırma ve sahiplendirmeye yoğunlaşan bir kanun bu. Hayvanlara eziyet etmeyi haklı kılacak herhangi bir şeyin olması söz konusu bile değil. Düzenleme bir bütün olarak uygulanmazsa sonuç alınamaz."

DESTEKLEME MODELİ DEĞİŞİR Mİ?

Teknik çalışmalar bitmek üzere. İlk defa kadınlara ve gençlere hayvansal üretim için destek veriyoruz. Ari işletme olursa daha fazla destek alacak.

FAHİŞ FİYAT SORUNU

Fahiş fiyatla ilgili yasal düzenleme de çıktı. Türkiye'de herhangi bir ürünün olmamasından kaynaklı bir fiyat artışı hiçbir zaman olmadı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ticaret Bakanlığımız ile fahiş fiyat konusunda çok ciddi mücadele veriyoruz. En ağır cezaları almalarını sağlayacağız. Türkiye'de limon üretimi stoklarımız yeterli. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı incelemelerinde olmaması gereken hususları tespit etti ve gereğini yaptı.

ÇAY VE BUĞDAY TABAN FİYATLARI

Bizim çiftçimiz asla zarar etmeyecek. Fiyatlarda güncelleme olmayacak."