Bakan Yumaklı: Tarihin en büyük don olaylarından biri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun'da dondan etkilenen fındık bahçelerinde açıklamalarda bulunuyor.



Bakan Yumaklı, tarihin en büyük don olaylarından birinin yaşandığını açıkladı.



Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yumaklı, kayıtlı çiftçilerin hasarı oranında geri ödeme alacağını duyurdu.



Yumaklı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, limon, üzüm ve fıstık gibi 16 çeşit ürünün zirai dondan etkilendiğini söyledi.

Zirai dondan sadece meyve türlerinin etkilendiğini dile getiren Yumaklı, hububat, bakliyat gibi ürünlerin zarar görmediğini kaydetti.



Bakan Yumaklı, bütün üreticilerin TARSİM sigortası yapması için çağrı yaptı.