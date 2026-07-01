Bakan Yumaklı'dan çiftçilere kıvılcım uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , Kırıkkale'de arpa hasadına katıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi hariç Türkiye 'nin her yerinde hasat sürecinin devam ettiğini söyleyen Yumaklı, "Buğdayda bütün hasat oranı yani yapılmış hasat oranı yüzde 19'a arpada da yüzde 17'ye ulaşmış durumda." dedi.

İlk tahminlere göre buğdayda geçen yıla oranlar yüzde 27 artış beklediklerini söyleyen Yumaklı, "22 milyon 750 bin tona ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Yumaklı arpada da yüzde 50 artış beklendiğini belirterek 9 milyon tona ulaşılacağını kaydetti.

ÇİFTÇİLERE KIVILCIM UYARISI

Bakan Yumaklı'nın çiftçilere de önemli bir uyarısı vardı.

"Devasa alanlardaki ürünlerin çıkan bir kıvılcımla yandığını görüyoruz." diyen Yumaklı, "Emeğin zayi olmasını hiçbir şeyle ifade edemeyiz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, "Özellikle biçerdöver ve balya makinesinin kullanımı esnasında çıkması muhtemel kıvılcımlara dikkat etmelerini rica ediyorum." şeklinde konuştu.