Bakan Yumaklı'dan orman yangını uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek hafta ülke genelinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece artması, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmesi ve kuvvetli rüzgarların etkili olmasının "orman yangını riskini en üst seviyelere taşıdığını" belirtti.



Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla orman yangılarına karşı uyarılarda bulundu.



Hava sıcaklığındaki artışa dikkati çeken Yumaklı, "Meteorolojik veriler doğrultusunda önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece artması, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmesi ve kuvvetli rüzgarların etkili olması, orman yangını riskini en üst seviyelere taşıyor." ifadesini kullandı.



Yumaklı, "orman yangınlarına sebebiyet vermenin vatana kurşun sıkmaktan farkı olmadığını" her fırsatta vurguladıklarını belirterek, tarihin en güçlü hava-kara filosu ve orman kahramanlarıyla "Yeşil Vatan"ı var güçleriyle savunmaya devam edeceklerine işaret etti.



VATANDAŞLARA "DUYARLILIK" ÇAĞRISI



Bu hayati mücadelede, vatandaşlardan en üst düzeyde duyarlılık göstermelerini isteyen Yumaklı, şu uyarılarda bulundu:



"Bir kez daha hatırlatıyoruz. Anız yakmayalım. Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım. Sigara izmaritini yere atmayalım. Atıkları doğaya değil, çöp kutularına atalım. Tarım makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. En küçük bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım. Geleceğimizi, nefesimizi, umudumuzu hep birlikte koruyalım."