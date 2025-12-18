Bakanlık açıkladı. 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2026 tarihinden sonra kurulacak şirketlerde elektronik ticari defter sisteminin zorunlu olacağı ifade edildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Ticari defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, tutulması, saklanması ve ibrazına yönelik düzenlemeleri ihtiva eden "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ", 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girmiş; Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS), aynı tarihte kullanıcıların hizmetine açılmıştır." dedi.

İZİN KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER İÇİN GEÇİŞ SÜRESİ

Tebliğ hükümleri uyarınca; genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterini elektronik ortamda tutma yükümlülüğü kapsamında olan, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığı iznine tabi şirketlerin ETDS'ye geçişleri için öngörülen süre 10cak 2026 tarihinde sona eriyor.

Yükümlülük kapsamındaki şirketlerin, Türk Ticaret Kanunu'nun ticari defter tutma yükümlülüğüne ilişkin gerekliliklerini yerine getirmeleri bakımından, bu tarihe kadar her iki defter yönünden ETDS'ye dâhil olmaları önem arz ediyor.

YENİ KURULACAK ŞİRKETLER İÇİN ZORUNLULUK

Ayrıca, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren kuruluşu ticaret siciline tescil edilecek tüm şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini ETDS'de tutmakla yükümlü kılındı.

Şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescilleri ile birlikte, başkaca bir işleme gerek olmaksızın ticari defterler eş anlı olarak kullanıma açılacak.

Yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması ise şirketlerin tercihine bırakıldı.

ETDS'nin uygulamaya alındığı 1 Temmuz 2025 tarihinden bugüne kadar, defterlerini elektronik ortamda tutan şirket sayısı 18 bini aştı.