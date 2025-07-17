Bakanlık açıkladı... Bundan sonra dara alınacak

Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'yle düzenleniyor.



Temel amacı "Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olan Yönetmelik, tüketicilerin "ekonomik çıkarlarının korunması" ve "doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi" açısından önem arz ediyor.



ÜRÜNÜN AMBALAJ DARASI ALINACAK



Artan tüketici mağduriyetleri ve sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ihtiyacı doğdu. Görüşe açılan Yönetmelik taslağında yer alan düzenlemeler ile;



Satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin daranın alınması zorunlu olacak.



Bir Ahilik geleneği olan "Ölçü ve Tartida Doğruluk" ilkesi esas alınarak satıcı tarafından tüketicinin talebi uyarınca tartılarak satışa sunulan ürünlerin tartimi esnasında daranın alınması, yani ambalaj ağırlığının düşürülmesi hususuna açıkça yer verilecek. Böylece, tüketicilerin satın aldığı ürünlerin net miktarı üzerinden ödeme yapması sağlanarak ekonomik çıkarlarını koruyucu bir önlem alınmış olacak.



KAREKODLU FİYAT LİSTESİ OLACAK



Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerindeki masalarda menü ile fiyat listeleri tüketicilere karekod ile de gösterilebilecek.



Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde 1 Ocak 2024 tarihinde başlatılan kapı önünde ve masa üstlerinde fiziki menü listesi ve fiyat listesi sunulması uygulamasının yanısıra, bundan böyle masa üstünde karekod kullanımı ile de ulaşılmasının önü açılarak, hem tüketiciler hem işletmeler açısından kolaylık getirilmişti.



YEME-İÇME SEKTÖRÜ FİYATLARI SİSTEME YÜKLEYECEK



Kriterleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerleri, fiyat listelerini Ticaret Bakanlığınca belirlenen sisteme aktarabilecek.



Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması adına, söz konusu işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması hedefleniyor.



KİTAPÇILARA ELEKTRONİK CİHAZ KOLAYLIĞI



Kitap, dergi gibi ürünlerde satıcılara fiyat etiketinin yanı sıra, elektronik cihaz kullanma kolaylığı da getiriliyor.



Kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmeler açısından fiyat etiketi ile birlikte, "fiyat gör" gibi elektronik cihazların kullanılması imkânı getirilerek, sektörün gelişen teknolojiye uyumu sağlanırken, tüketicilerin de doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amaçlanıyor.