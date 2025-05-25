Bakanlık açıkladı... Sarıyer'e doğal Sit Alanı

İstanbul'da sit alanı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde PTT Evleri Mahallesi'nde 10709 ada ve 5 parsel numarasında bulunan arsayı "Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi PTT Evleri Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı Bakanlık oluruyla "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.



İKİ ADET OKUL GÖRÜNÜYORDU



Haritadan kontrol edildiğinde arsada Büyükdere Zübeyde Hanım İlkokulu ve Hacı Cemal Öğüt İmam Hatip Ortaokulu bulunuyordu. İki okul da yıkılmış ve hafriyatı alınmış durumda.



ARSANIN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?



Arsanın büyüklüğü 8336 metrekare olarak tapuya tescil edilmiş.



