Bakanlık faiz indirimi haberlerini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı , dün bir gazetede çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık, gazetedeki "Sıkı para politikasına 'kalibrasyon' hazırlığı" başlıklı haberde, "Hazine ve Maliye Bakanlığına yakın reel sektör ve bankacılık kaynakları"na dayandırılan birtakım iddialara "kulis" adı altında yer verildiğini ve bu durumun dezenformasyona dönüştüğünü ifade etti.

BAKANLIKTAN BİLGİ ALINMADAN YAPILMIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu haberin, konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamanın devamında "Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uhdesinde bulunan (para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin) konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş; ve İlişkilendirilmiş; ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir." açıklamasını yaptı.

"İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKİYOR"

Kaynağından bilgi alınmadan yapılan haberlere ilişkin Bakanlık "Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır." detayına yer verdi.