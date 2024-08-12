Bakanlık harekete geçti! Et ve yumurtaya yeni standart geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenilirliği için et ve yumurtaya yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda yumurtada, Avrupa Birliği standardının yakalanması ve israfın önlenmesi amaçlanıyor.

A sınıfı yumurtanın tüketiciye ulaştırılma süresi, yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün olacak. A sınıfı yumurtalar, yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde sınıflandırılacak.

Bu tarihten 10 gün içinde işaretlenmeyen A sınıfı yumurtalar ise, B sınıfı yumurta olarak değerlendirilecek.



Son Tüketim Tarihi ibaresi ise, Avrupa Birliği’nde de olduğu gibi “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” olarak revize edilecek.

"BURGER-KANATLI BURGER" TANIMI



Et tebliğine ise "burger" “kanatlı burger” gibi yeni tanımlar eklenecek.



Kanatlı eti döneri ve kanatlı eti karışımlarının yağ miktarının ise yüzde 20’den yüzde 15’e düşürülmesi öngörülüyor.



Isıl işlem görmüş kanatlı sucuk için belirlenen kalsiyum limitinin de revize edilmesi planlanıyor.

KESİMHANELERE KAMERA ZORUNLULUĞU



Ayrıca, kesimhanelere kamera zorunluluğu getirilecek.



Bakanlık, ilgililerden ve kamuoyundan gelen görüşleri değerlendirerek, taslağa son şeklini verecek.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gıda güvenilirliğinin sağlanması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bakanlık, su ürünleri avcılığındaki sınırlama ve kuralları da yeniden düzenledi.



Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.



Hamsi, üretim planlaması kapsamına alındı ve bu tür için toplam avlanabilir miktar 400 bin ton olarak belirlendi.

Leopar sazanı ve Batman bantlı çöpçü balığı gibi biyoçeşitlilik açısından önemli endemik su ürünlerinin avcılığı tamamen yasaklandı.

