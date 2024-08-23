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Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme

SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanlığı Karkas et fiyatlarında düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara işlem başlattı.

Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
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Son dakika haberi!

Ticaret Bakanlığı kasapları incelemeye aldı.

Geçtiğimiz aylarda artan karkas et fiyatları nedeniyle zam yapan kasapların Karkas et fiyatının düşmesine rağmen fiyatları güncellemediği tespit edildi. Konuyla iligli harekete geçen Ticaret Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere fiyatları düşürmeyen esnafa inceleme başlattı.

İncelemelerde haksız fiyat uygulaması yapan işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

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