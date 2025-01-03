Bakanlık harekete geçti: Suriye'den Antep fıstığı alınacak

Dubai çikolatasıyla birlikte Antep fıstığına artan talep fiyatı da artırdı.



Baklavacılık sektörü temsilcileri, fiyat artışını durdurmak için Suriye'den fıstık ithalatının yapılmasını talep etti.



Ticaret Bakanlığı da bunun üzerine Suriye'den alımın önünü açmak için harekete geçti.



ANTEP FISTIĞI İTHALAT-İHRACAT MİKTARI



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye 2021 yılında 2 milyon 561 bin dolarlık Antep fıstığı ithal ederken bu rakam geçen yıl 3 milyon 357 bin dolara çıktı. Söz konusu dönemde ithal edilen Antep fıstığı miktarı 255,4 tondan yaklaşık 301,4 tona yükseldi.



2021'de 75 milyon 486 bin dolar olan ihracat miktarı 2024'te 94 milyon 26 bin dolara ulaştı. İhracat miktarı ise 10 bin 176 tondan 8 bin 828 tona geriledi.