Bakanlık idaresi açıkladı: 424 bin lira ikramiye verilecek

ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Federal Havacılık İdaresi, hükümetin kapalı olduğu dönemde görevlerini eksiksiz yerine getiren ve uçak trafiğini bozmayan hava trafik kontrolörleri ve teknisyenlerine 10 bin dolar (yaklaşık 424 bin lira) ikramiye verileceğini açıkladı.

FAA ve DOT, ikramiyelerin gelecek hafta bildirim alacak 776 kontrolör ve teknisyene dağıtılacağını ve ödemelerin 9 Aralık’a kadar yapılacağını açıkladı. Sendikalarına göre, ABD’de yaklaşık 11 bin tam sertifikalı hava trafik kontrolörü bulunuyor.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, yaptığı açıklamada, "Bu vatansever erkekler ve kadınlar, kapanma boyunca hiçbir zaman ritmi kaçırmadılar ve uçan halkın güvenliğini sağladılar." dedi.

DOT ve FAA, önceden planlanmış tatil süresi veya yorgunluk çağrılarının kontrolörleri ve teknisyenleri ikramiyeden diskalifiye edip etmeyeceğini henüz açıklamadı.

40 günden uzun süren ve şimdiye kadarki en uzun kapanma döneminde, düzenli maaşlarını almadan çalışmak zorunda kalan hava trafik kontrolörlerinin devamsızlıklarındaki artış, havayollarını uçuşları yavaşlatmaya veya iptal etmeye zorladı. Kapanma, 12 Kasım’da hükümete Ocak ayına kadar fon sağlayacak bir yasa tasarısıyla sona erdi.

KRİTİK ÇALIŞANLAR MAAŞSIZ KALMAYACAK

Kapanmanın yarattığı aksaklıklar ve hava trafik kontrolörleri üzerindeki ek yük, birçoğu zaten altı günlük haftalarda çalışmak zorunda olan havacılık sektöründen tepkilere yol açtı ve yasa koyucuları, bir başka kapanma olması durumunda kritik çalışanların maaşsız kalmamasını sağlamaya çağırdı.

Ülkenin hava trafik kontrolörlerini temsil eden Ulusal Hava Trafik Kontrolörleri Birliği, nakit ikramiye kararının duyurudan saatler önce kendilerine bildirildiğini ve NATCA tarafından temsil edilen 311 çalışanın ödemelerden yararlanabileceğini belirtti.

Sendika yaptığı açıklamada, “Bakanlığın duyurusunda yer almayanlara uygun tanınmayı sağlamak için Yönetimle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Teknisyenler de dahil olmak üzere 11 bin FAA ve Savunma Bakanlığı çalışanını temsil eden Profesyonel Havacılık Güvenlik Uzmanları sendikası, “FAA tarafından sağlanan bilgileri incelediklerini ve kapanma sırasında çalışan tüm çalışanların tanınmasını sağlamanın en iyi yolunu değerlendirdiklerini” söyledi.

Geçtiğimiz hafta İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, havaalanlarında yolcuları kontrol eden Ulaştırma Güvenlik İdaresi memurlarına da tam katılımları halinde 10 bin dolar ikramiye verileceğini söyledi.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan basın açıklamasında, “Muazzam kişisel, operasyonel ve mali zorluklara rağmen, bu özverili memurlar, bir aydan fazla bir süre boyunca her gün maaş almadan işe geldiler ve Amerikan halkının güvenli bir şekilde seyahat edebilmesini sağladılar” denildi.