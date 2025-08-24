Bakanlık korumasında yumurtadan denize yolculuk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Bölgeleri olan Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Belek ve Göksu Deltası’ndaki 5 kumsalda nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarını koruma ve izleme çalışmaları yürütüyor. Bu yıl 5 ayrı ÖÇK kumsalındaki 3 bin 853 yuvada 13 Ağustos itibarıyla 40 bin 285 yavru deniz kaplumbağası denize kavuştu.



BAKAN KURUM: DENİZ KAPLUMBAĞALARI KORUMAMIZ ALTINDA



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İztuzu sahilindeki yuvalardan görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, “Nesli tükenme tehdidi altında olan deniz kaplumbağaları korumamız altında. Yumurtadan çıkan her bir deniz kaplumbağasının sağlıklı bir şekilde denize ulaşması için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu yıl 40 bin 285 yavru kaplumbağamızı denizle buluşturduk” ifadelerini kullandı.



İZTUZU PLAJI, EKOSİSTEM AÇISINDAN SON DERECE HASSAS BİR BÖLGE



Muğla’daki Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan İztuzu plajındaki çalışmalarla ilgili bilgi veren TVK Genel Müdürlüğü, Koruma, İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Daire Başkanı Mustafa Uzun, Türkiye’de bulunan 21 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından 5’inin Özel Çevre Koruma Bölgeleri sınırları içinde yer aldığını belirtti. Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarından caretta caretta ve Nil kaplumbağalarının(Trionyx triunguis) en önemli üreme alanlarından birinin İztuzu olduğunun altını çizen Uzun, bölgenin doğal değerleri ve barındırdığı ekosistemler açısından hassas ve özel bir alan olduğunu söyledi.



“İZTUZU’NDA BUGÜNE KADAR 760 CARETTA YUVASI GERÇEKLEŞTİ”



İztuzu’nun 2008 yılında The Times dergisi tarafından Avrupa’nın en iyi açık alanı olarak ilan edildiğini belirten Uzun, “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olarak yumurtadan çıkan her bir deniz kaplumbağası yavrusunun sağlıklı bir şekilde denize ulaşması ve neslinin devamı için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Her yıl mayıs ayının başından eylül sonuna kadar deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmaları yürütüyoruz. İztuzu plajında bugüne kadar yaklaşık 760 caretta caretta yuvası gerçekleşti. Yuvalardan çıkan yavru sayısı da günümüz itibarıyla 4 bin 500’ü aşmış durumda. Eylül ayının sonuna kadar bu sayı artacaktır” dedi.



DENİZ KAPLUMBAĞALARI 1989’DAN BU YANA KORUNUYOR



Nesli tükenme tehdidi altında bulunan deniz kaplumbağalarını koruma ve popülasyonlarını artırma çalışmaları Türkiye'de 1989'dan bu yana devam ediyor. Dünya üzerinde yaşayan 8 tür deniz kaplumbağasından 2'si ile Nil Kaplumbağası Türkiye'de Akdeniz kıyılarındaki kumsallara yumurta bırakıyor. TVK Genel Müdürlüğü, mayıs ayında dişi kaplumbağaların kumsala çıkışını ve yavru yuva alanlarını yapışını tespit ediyor. Yavru çıkışı öncesi yuvalar kafes uygulaması ile insanların ve yabani hayvanların muhtemel zararlarına karşı koruma altına alınıyor. 60 günlük kuluçka süresinden sonra eylül ayının sonuna kadar yuvalardan yavru çıkışları devam ediyor.

