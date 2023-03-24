Bakanlık uyardı: BOTAŞ ve TPAO logosuyla dolandırıcılık tuzağı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı geldi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde bir kısım sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden Bakanlığın ilgili kuruluşlarından Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğuna dikkat çekildi.



Açıklamada, "Sayın Bakanımız, BOTAŞ Genel Müdürü ve TPAO Genel Müdürü başta olmak üzere, toplum tarafından tanınan isimlerin görüntüleri kullanılarak yapılan paylaşımlar, mali ve hukuki yönden suç teşkil etmektedir. “Yatırım fırsatı” başlığıyla sunulan ve gerçeklik algısını artırmak için BOTAŞ ve TPAO logolarının da kullanıldığı paylaşımlar, oltalama ve dolandırıcılık girişimidir." denildi.



Adı geçen şirketlerin sermayesinin yüzde 100 devlete ait olup geçerli mevzuat gereğince kamu iktisadi teşebbüsü şeklinde oluşturulmuş yapıları gereği borsada herhangi bir işlem görmelerinin söz konusu olmadığı vurglandı.

Paylaşımları yapan sosyal medya adresleri ve internet sitelerine yönelik yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

