Bakanlık vize firmalarına "dur" dedi

Vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların, randevu alma sürecine ilişkin olarak internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından, altı firma hakkında re’sen inceleme başlatılmıştı.

11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısında; tüketicilere yönelik olarak “vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, yüzde 100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi” gibi taahhütler içeren reklamlar nedeniyle incelemeye alınan altı şirkete ilişkin dosyalar değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından, Reklam Kurulu tarafından, söz konusu dosyalara ilişkin nihai karar verilecek.

Ticaret Bakanlığı, her türlü mecrada tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı inceleme ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.