Bakanlık yalanladı, bilgilerinizi çalıyorlar, itibar etmeyin

Sosyal medya üzerinden kimlik avcılığına çıkan dolandırıcılara yönelik olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamada bulundu.

Tüm vatandaşları ilgilendiren asılsız paylaşımlar nedeniyle kişisel veriler ele geçiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak 'Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor' şeklinde yer alan paylaşımlar ASILSIZDIR." açıklamasında bulundu.

"KİŞİSEL VERİ HIRSIZLIĞI YAPILIYOR"

Bakanlık "Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir." detayına yer verdi.