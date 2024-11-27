Bakanlık yeni listeleri yayımladı: Hamburger yerken artık dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atan ve taklit tahşiş gıdalar listesini yeniledi. Hamburgerde dana köftesi yerine tek tırnaklı eti, bitkisel yağ yerine boya kullanan firmalar ifşa edildi.

Bakanlık yeni listeleri yayımladı: Hamburger yerken artık dikkat!
Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı et! (Bakanlık firmaları isim isim duyurdu)

Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı et! (Bakanlık firmaları isim isim duyurdu)

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Bakanlık yeni listeleri yayımladı: Hamburger yerken artık dikkat! - 1

Yapılan son testlerde bitkisel yağ yerine gıda boyası, hamburgerden dana köftesi yerine tek tırnaklı eti çıktı.

Bakanlık yeni listeleri yayımladı: Hamburger yerken artık dikkat! - 2

Tereyağından süt yağı harici yağ, zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.

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