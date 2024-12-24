Bakanlık önlemleri sıkılaştırdı: Etil alkol satışına sınırlama

Tarım ve Orman Bakanlığının, Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkolün Piyasaya Arzının, Kullanım Amacının ve Miktarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları yeniden belirledi.



Resmi Gazete'de yayımlanadak yürürlüğe giren yönetmelikle, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol almaya, sağlık hizmet sunucuları ile hayvan sağlığı kuruluşları yetkili olacak. Etil alkol kullanımının zorunlu olduğu diğer sağlık kuruluşlarının talepleri de Bakanlığın Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının değerlendirmesine tabi tutulacak.



Tıbbi amaçlı etil alkolün kullanım amaçları yeniden belirlendi. Etil alkol eczanelerde, sadece majistral ilaç (doktor tarafından yazılmış formüle göre eczanelerde hazırlanan ilaç) yapımında, eczane dışındaki sağlık hizmet sunucuları ile hayvan sağlığı kuruluşlarında ise faaliyetleriyle uyumlu olacak şekilde kullanılacak.



Bu kuruluşlar, satın aldıkları tıbbi kullanım amaçlı etil alkolü bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edemeyecek, alanları dışında kullanamayacak.



Tıbbi amaçlı etil alkolün kullanım miktarları yeniden düzenlendi. Buna göre, takvim yılının her ayı için birinci basamak sağlık hizmet sunucuları 5 litre, veteriner hekim muayenehaneleriyle poliklinikleri 5 litre, hayvan hastaneleri 40 litre etil alkol kullanabilecek.



Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları aylık 10 litre, ikinci basamak sağlık hizmet sunucuları yıllık bin litre, üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları yıllık 2 bin litre etil alkol alabilecek.



Sağlık hizmet sunucuları ve hayvan sağlığı kuruluşlarına, etil alkolün kullanım miktarı ve kullanım alanlarına ilişkin kayıt tutma zorunluluğu getirilecek.



Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla stoklarında 50 bin litreden fazla tıbbi kullanım amaçlı etil alkol bulunduran tıbbi kullanım amaçlı etil alkol toptan satıcıları, stoklarında bulunan tıbbi kullanım amaçlı etil alkol miktarı 50 bin litrenin altına düşmediği sürece yeni ürün alamayacak.