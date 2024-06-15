Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayollarında alınan bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayram tatilinde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle 68 bin 655 kilometrelik yol ağında tüm önlemlerin alındığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın huzur içinde seyahat etmeleri için bütün tedbirleri aldık. En yoğun seyahatin gerçekleştiği karayollarında 7-24 esasına göre çalışıyoruz.

Ülke genelinde 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğinde kesintisiz olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğünce AUS Merkezi'nde bayram tatili süresince anlık izleme ve takiplerin yapıldığını kaydeden Uraloğlu, “Ülke genelinde bulunan karayolu ağının pek çok önemli noktasında bulunan sensör, kamera ve sistemlerden toplanan sinyal ve veriler AUS merkezimiz üzerinden koordine ediliyor." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, yoğun trafik ve kaza gibi istenmeyen durumların önüne geçilmesi amacıyla alınan bu önlemlerin, tatil boyunca yolcuların güvenliğini sağlamak için büyük önem taşıdığını vurguladı.



"YOL ÇALIŞMALARINA ZORUNLU OLMADIKÇA ARA VERİYORUZ"



Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerde trafik işaretlemelerinin yapıldığını belirten Uraloğlu, daha önce yapılan işaretlemelerin ise gözden geçirildiğini söyledi.

Uraloğlu, “Yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde Kurban Bayramı tatili süresince zorunlu olmadıkça çalışmalara ara veriyoruz. Ayrıca bir bölümü kapalı, diğer bölümü iki yönlü trafiğe açık olan bölünmüş yollarda, sürücülerin yanılgıya düşmemeleri için trafik işaret levhalarının belirlenen standartlara uygunluğunu da kontrolünü sağladık.” diye konuştu.

