Bakanlıktan emekli maaşı yalanlaması: Haberlere itibar etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanlığı , bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi'nde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi'nde emekli maaşlarına ilişkin olarak Sayin Bakanımıza atfen yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir." denildi.

Açıklamanın devamında "Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır." duyurusu yapıldı.

"İTİBAR ETMEYİN"

Gazetelerde dedikodu olarak ortaya çıkan haberlere ilişkin Bakanlık "Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmî açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu.