Bakanlıktan, English Home'un ürünü için toplatma kararı

Güvensizlik nedeninin "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün iç ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır." olarak açıklandı.



Ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatıldı.