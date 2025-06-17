Bakanlıktan, English Home'un ürünü için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) ünlü ev tekstili markası English Home'un çubuklu oda kokusunun piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.

Bakanlıktan, English Home'un ürünü için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) yeni bir ürün yayımlandı.

Ünlü ev tekstili markası English Home'un çubuklu oda kokusu yasaklandı.

Bakanlıktan, English Home'un ürünü için toplatma kararı - 1

Güvensizlik nedeninin "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün iç ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır." olarak açıklandı.

Ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...