Bakanlıktan, ilan sitelerindeki fiyat manipülasyonlarına ceza

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilan platformlarında kötü niyetli şekilde yapılan fiyat manipülasyonlarının yakından takip edildiğini açıkladı.

Kaplan, vatandaşlardan ve CİMER üzerinden gelen şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı taşınmaz ilanlarında kısa süre içinde olağan dışı fiyat artışları tespit edildiğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde:

16 Eylül’de 9,5 milyon TL’ye ilana girilen bir taşınmazın 18 gün içinde 13 milyon TL’ye çıkarıldığı, başka bir ilanda iki hafta içinde 1 milyon TL’lik artış yapıldığı, bir diğer ilanda ise bir hafta içinde 1,5 milyon TL’ye yakın fiyat artışı gerçekleştirildiği belirlendi.

Bu üç ilan sahibi hakkında, genel ekonomik verilerle uyumsuz şekilde fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle her birine 150 bin TL olmak üzere toplam 450 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, “Tüketiciyi yanıltan, piyasayı bozucu ve haksız kazanca yol açan her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verildi