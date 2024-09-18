Bakanlıktan İsrail ile ticaret iddiasına yalanlama

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaret iddialarına ilişkin açıklama yaptı.



Yapılan yazılı açıklamada, 2 Mayıs 2024 itibariyle İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğu hatırlatıldı.



Açıklamada, bu tarihten sonra Türkiye'den İsraile yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi olmadığına da dikkat çekildi. İsrail’den Türkiye'ye ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmadığı, İsrail için gümrük sisteminin kapalı olduğu bilgileri paylaşıldı.



Alınan bu kararın, İsrail Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes ilan eden kadar kesin ve kararlı bir şekilde uygulanacağı vurgulandı.