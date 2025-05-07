Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne rekor ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alanda çöp depolayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira ceza kesti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevre kirliliği nedeniyle ceza uyguladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince Tire ilçesinde gerçekleştirilen denetlemelerde, Karateke mevkisindeki açık alanda "vahşi çöp depolama" yapıldığı tespit edildi.
İlgili çevre kanununa istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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