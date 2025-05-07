Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne rekor ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevre kirliliği nedeniyle ceza uyguladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince Tire ilçesinde gerçekleştirilen denetlemelerde, Karateke mevkisindeki açık alanda "vahşi çöp depolama" yapıldığı tespit edildi.