Bakanlıktan otellere su tasarrufu uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığ, ‘Turizm’de Su Verimliliği’ rehberi hazırladı.

Rehberde, turizmde yoğun sezon başlamadan alınacak önlemler sıralandı.

Otellerde havluların tek kullanımlık olmaktan çıkarılması istendi. İsrafa neden olan tesisatın değiştirilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Banyolarda sensörlü, düşük basınçlı musluk ve bataryaların kullanılması tavsiye edildi.

BODRUM ALARM VERİYOR





Öte yandan yazın nüfusun 1 buçuk milyona çıktığı Bodrum'da su seviyesi alarm veriyor.

Su seviyesi Mumcular Barajı'nda yüzde 47'ye, Geyik Barajı'nda ise yüzde 44'e düştü. Her iki barajda da su seviyesi geçen yıla göre yüzde 50'den fazla azaldı.

