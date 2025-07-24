Bakanlıktan ÖTV açıklaması: Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak

Otomobil, pick-up tarzı araçlarda Özel Tüketim Oranı yüzde 70 ile yüzde 220, elektrikli araçlarda ise yüzde 25 ile yüzde 75 aralığına yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ÖTV oranlarının bazı araçlarda artırılıp bazı araçlarda azaltılmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak için bu adımın atıldığını belirtti.

Bakanlık bu çerçevede, satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirildiğini, bazı modellerde mevcut oranların korunduğunu, diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırıldığını duyurdu.

ENFLASYONA ETKİSİ

Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörüldü.

