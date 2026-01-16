Bakanlık'tan söylentileri sona erdirecek önemli altın açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Kıymetli Maden Takip Sistemi dâhilinde üretilen altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

Altın alım-satım ve tasarruflarına ilişkin son dönemde ortaya atılan iddialara ışık tutan açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdi.

Bakanlık "Bazı medya organlarında, Darphane tarafından hayata geçirilecek olan Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS)'nin açık bir varlık takibi olduğu, yastık altı birikimi bulunan milyonlarca vatandaşı hedef aldığı ve belgesi olmayan altının yalnızca "sarı bir metal" olarak değerlendirileceği yönünde, son zamanlarda bilinçli bir şekilde vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya ve panik havası oluşturmaya yönelik manipülasyon niteliğindeki asılsız haberlerin devam ettiği gözlemlenmiş, bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması Bakanlığımızca zaruri görülmüştür." açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamında "Bilindiği üzere piyasada sahte veya düşük ayarlı gram altın üretimi yapılabilmekte ve vatandaşlarımız bu durumdan mağdur olabilmektedir. KMTS'nin yürürlüğe girmesiyle, rafineriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler ambalajlanarak standart hâle getirilecek; uygulanacak güvenlik unsurları sayesinde vatandaşlarımızın güvenli ve doğrulanabilir altına erişimi sağlanacaktır." denildi.

KMTS NEDİR?

KMTS, rafineriler tarafından üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yen, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri bilgilerinin, Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz bir kod aracılığıyla her bir ürünün ambalajına islendiği ve aynı kod üzerinden Darphane tarafından kayıt altına alınarak izlendiği bir sistem olarak biliniyor.

ALTINI KİMİN ALIP SATTIĞI İZLENMEYECEK

Altın alım-satımına ilişkin olarak Bakanlık "Bu sistem kapsamında yalnızca üretim aşaması güvenli bir şekilde takip edilmekte olup, KMTS dâhilinde üretilen altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt söz konusu değildir. KMTS'nin varlık takibi olarak değerlendirilmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirmeden ibarettir. Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dâhil edemeyeceği veya bu altınla herhangi bir mülk edinemeyeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Altın bozdurma işlemleri kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapılmakta olup, tasarrufların el değiştirmesine yönelik işlemlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

30 BİN LİRALIK LİMİT KONUSU

30 bin liranın üstündeki altın alım ve satımlarının kontrol edileceğine dair iddialara yönelik olarak Bakanlık "30.000 TL ve üzerindeki İşlemlerin bankacılık ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygulaması, yalnızca altın alım satımına özgü olmayıp, tüm emtiaların alım satımını kapsayan Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu çerçevede; gram altın ve çeyrek altınlarda gramaj ve ayar sahteciliğine karşı, tüketiciyi ve kuyumcuları korumaya yönelik olarak kurgulanan sistemlerin; vatandaşların birikimlerini bozduramayacağı, altına el konulacağı veya altının geçersiz sayılacağı şeklinde gerçek dışı haberlerin dolaşıma sokulduğu gözlemlenmiştir." ifadesini kullandı.

"KARA PROPAGANDALARA İTİBAR ETMEYİN"

Yalan ve yanlış söylemlerle kitleleri yönlendirmek isteyenlere yönelik olarak Bakanlık "Bağlamından koparılarak sunulan ve finansal piyasalara olan güveni sarsmaya yönelik belli hesaplar üzerinden yapılan, kara propaganda niteliği taşıyan bu tür haberlere itibar edilmemesi önemle duyurulur. Vatandaşlarımızın ve kuyumcularımızın hukuki haklarını koruyan bu düzenlemeye İlişkin yanıltıcı paylaşımlar hakkında Bakanlığımız hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır." açıklamasını yaptı.