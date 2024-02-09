ntv.com.tr

Bakanlıktan "staj ve çıraklık için EYT toplantısı" iddiasına yalanlama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan "staj ve çıraklık için EYT toplantısı" iddiasına yalanlama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, staj ve çıraklık mağdurları için toplantısı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan “SGK’da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı” başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumunda böyle bir gündemle ilişkili herhangi bir toplantı yapılmadığı bildirildi.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...