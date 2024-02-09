Bakanlıktan "staj ve çıraklık için EYT toplantısı" iddiasına yalanlama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan “SGK’da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı” başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Sosyal Güvenlik Kurumunda böyle bir gündemle ilişkili herhangi bir toplantı yapılmadığı bildirildi.