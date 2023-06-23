Bakanlıktan tatilcilere paket tur ve konaklama uyarısı

Ticaret Bakanlığı, yaz aylarının gelmesi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleri arasından tercih yapmaya çalışan tüketicileri uyardı.



Açıklamada, özellikle tüketicilerin sıkça tercih ettiği otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğraf ve isimlerinin kopyalanarak, e-posta ve kısa mesaj üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği belirtildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır. Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı sorgulanmalıdır.



Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu www.kulturturizm.gov.tr ve www.tursab.org.tr adreslerinden sorgulayabilirler.



Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve ayrıca internet sitelerinin ETBİS’e (elektronik ticaret bilgi sistemi) kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi, sosyal medya üzerinden satın almak yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesinin tercih edilmesi; ödemelere dikkat edilmesi gerekmektedir.”



PAKET TUR SÖZLEŞMESİNDE FESİH HAKKI HATIRLATMASI



Bakanlık açıklamasında vatandaşların paket tur sözleşmesini fesih hakları olduğu da hatırlatıldı.



“Özellikle paket turlarda rezervasyonların başlangıç tarihine uzun bir süre kala yapılması sonucunda, tüketiciler önceden planladıkları turlara hayatın normal akışı içinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle katılamamaktadır” denilen açıklamada, bu tür durumlarda 30 gün önceden bildirimde bulunmak şartıyla, tüketicilerin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı bulunduğu ifade edildi.