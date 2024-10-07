Bakanlıktan yenilenebilir enerji adımı: Yeni alanlar belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında, 3 şehirde toplam 12 yeni YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) belirledi.

Bakanlıktan yenilenebilir enerji adımı: Yeni alanlar belirlendi

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, 'de yayımlandı.

Buna göre, 3'ü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, 3'ü Muş'un Merkez, Bulanık, Korkut ilçeleri ve 6'sı da Van'ın Özalp ve Başkale ilçelerinde olmak üzere toplam 12 yeni YEKA, Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında ilan edildi.

İlanda, söz konusu alanların sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.

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