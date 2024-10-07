Bakanlıktan yenilenebilir enerji adımı: Yeni alanlar belirlendi

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 3'ü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, 3'ü Muş'un Merkez, Bulanık, Korkut ilçeleri ve 6'sı da Van'ın Özalp ve Başkale ilçelerinde olmak üzere toplam 12 yeni YEKA, Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında ilan edildi.



İlanda, söz konusu alanların sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.