Bakır 2.5 ayın zirvesine yaklaştı

Bakır vadeli işlemleri, kâr satışları arasında Cuma günü pound başına 5,1 doların altına düştü, ancak Şili ve Endonezya'daki maden kesintilerinin küresel arzı daraltmaya devam etmesiyle on haftanın en yüksek seviyelerine yakın kaldı.



Endüstri verileri, Şili devlet madencisi Codelco'nun Ağustos ayında 93 bin 400 metrik ton üretim yaptığını gösterdi. Bu, yirmi yılı aşkın süredir en düşük aylık üretim ve bir yıl öncesine göre yüzde 25 düşüş anlamına geliyor. 31 Temmuz'da El Teniente madeninde meydana gelen ölümcül kaza altı işçinin ölümüne, dokuzunun yaralanmasına ve operasyonların bir haftadan fazla süre durmasına neden oldu ve şirketi yıllık üretim tahminini düşürmeye zorladı.



Endonezya'daki Grasberg madenindeki üretim de geçen ayki ölümcül kazanın ardından sınırlı kaldı. İşletmeci Freeport-McMoRan, tam kapasiteye 2027 başlarına kadar ulaşılamayabileceğini belirtti. Bu arada, Kanada merkezli Teck Resources, yıllık üretim görünümünü 210 bin - 230 bin metrik tondan 170 bin-190 bin metrik tona düşürdü.