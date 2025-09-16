Bakır 5 ayın zirvesinde

Şanghay'da bakır vadeli işlem fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerindeki ilerleme ve ABD'de bir faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle Salı günü beş aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.



ABD'li ve Çinli yetkililer Pazartesi günü kısa video uygulaması TikTok hakkında bir çerçeve anlaşmasına vararak, bir ticaret anlaşmasının yakın olduğuna dair umutları artırdı.



Everbright Futures analistleri, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında elde edilen ticaret görüşmeleri ilerlemesinin piyasa duyarlılığını güçlendirdiğini belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cuma günü bir telefon görüşmesi yapacak.



Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki en çok işlem gören bakır kontratı TSİ 06:20 itibarıyla %0,36 artışla 81.120 yuan'dan (11.396,62 USD) işlem görüyordu.



Kontrat, günün erken saatlerinde 81.530 yuan ile 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



Everbright Future'ın analistleri ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın bu hafta faiz indirimine gideceğine dair artan beklentilerin de fiyatları yükselttiğini ekledi.



Analistler, "25 baz puanlık bir indirim neredeyse tamamen fiyatlandı; piyasa şu anda daha olumlu sinyallerin olup olmadığına odaklanıyor" dedi.



Benchmark Minerals Intelligence analistleri de, faiz indirimlerinin daha zayıf bir dolar mekanizmasıyla, daha güçlü talep beklentileriyle birleşerek bakır fiyatlarını artırdığını belirtti.

